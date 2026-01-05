Türkiye ve Pakistan arasındaki büyük anlaşma kamuoyuna duyuruldu

ÜRK Hava Yolları Teknik A.Ş., Pakistan merkezli havayolu AirSial ile olan iş birliğini Airbus A320ceo filosu için imzalanan yeni komponent pool hizmeti anlaşmasıyla genişlettiğini duyurdu. Yeni anlaşma kapsamında Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., geniş yedek parça ve komponent envanterinin yanı sıra dedike atölyeleri ve dünyanın dört bir yanındaki depolarından yararlanarak, operatörün tüm filosu için kapsamlı komponent bakım ve pool hizmeti sağlayacak. Bu anlaşma, sürekli kapsamı genişleyen iş birliğinin ve iki şirket arasındaki karşılıklı güvenin bir göstergesidir.