Avrupa'da enerji krizi: Fransa'da elektrik kesintilerine sebep olabilir! Sanayi bölgeleri riskle karşı karşıya
Enerji krizi Fransa'da elektrik kesintilerine sebep olabilir! Türkiye'de enerji maliyetleri her geçen gün artmaya devam ederken dünyada enerji krizi yaşanıyor. Fransa'da, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz arzını kesmesi, nükleer reaktörlerin yarısına yakınının bakımda olması nedeniyle kış aylarında 14 büyük sanayi bölgesine elektrik verilememesi gündemde. Yetkililer uyardı: Elektronik aletleri kullanmayın.
Enerji krizi 2022 hortladı. Türkiye'de ise doğalgaz krizi yerine yeni keşif haberleri geliyor. Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz arzını kesmesi sebebiyle Fransa'da nükleer reaktörlerin yarısına yakınının bakımda olması, kış aylarında 14 büyük sanayi bölgesine elektrik verilememesini gündeme getirdi.
Fransa enerji krizi ve Elektrik krizi ile boğuşuyor!
Fransa basınındaki haberlere göre, ülkedeki 56 nükleer reaktörün 24'ünde bakım çalışmaları devam ederken, soğukların artması halinde üretilen elektriğin ihtiyacı karşılayamama riski bulunuyor.
Elektrik şebekelerine fazla yüklenme olmasının beklendiği kış döneminde, uzun süreli olmayacağına yönelik açıklamalar yapılsa da günlük iki saati bulacak aralıklı kesintilerin yaşanması bekleniyor.
Tüketimin fazla olduğu saatlerde elektronik eşyaların kullanılmaması tavsiye edildi
Elektrik hatları altyapı ve bakımından sorumlu kuruluşu Enedis'in ülke genelinde ayrıca 14 sanayi bölgesinin elektrik arzını kesebileceği belirtiliyor.
Yetkililer de elektrik sisteminde tüketimin fazla olduğu saatlerde elektronik eşyaların kullanılmamasını tavsiye etti.
Hükümet, ülkedeki elektrik tüketimi hakkında vatandaşlara yeşil, turuncu ve kırmızı renk işaretleriyle bilgi veren EcoWatt platformunu hizmete koyacağını duyurmuştu.
Ülkede yükselen enerji fiyatları nedeniyle ulaşım hatlarında fiyat artışı gündeme gelirken, birçok sanayi kuruluşu üretimlerini durdurma kararı almıştı.
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