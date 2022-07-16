Avrupa doğal gazı karneyle alacak

Avrupa'da bu kış gaz karneyle dağıtılabilir. Rusya'nın Kuzey Akım-1'den gaz akışını ‘bakım' nedeniyle durdurması Avrupa'yı tedirgin ediyor. Kritik uyarı ise Shell CEO'su Ben van Beurden'den geldi: Karneyle doğalgaz kullanımına hazır olun.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşanan gaz krizinde Avrupa'yı zor günler bekliyor. Kritik uyarı ise Londra merkezli petrol ve doğalgaz şirketi Shell'den geldi. Royal Dutch Shell'in CEO'su Ben van Beurden, Avrupalı tüketicilerin, Rusya'nın gaz arzını kesme riski nedeniyle maliyetlerin arttığı bir dönemde, bu kış enerjinin karneyle verilmesi ihtimaliyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Belirsizlik var

Oxford'da katıldığı bir konferansta "Avrupa'da gerçekten zor bir kış olacak" diyen Van Beurden, "Hepimiz, enerji fiyatlarında çok önemli bir tırmanışla karşı karşıya kalacağız. En kötü durumda, Avrupa'nın enerji tüketimini karneyle dağıtması gerekecek" dedi. Avrupa'da yaşanan endişe, Rusya'nın Almanya'ya gaz taşıyan hatta bakım nedeniyle çalışmaları durdurmasıyla başlamıştı. Guardian'ın haberine göre, Ben van Beurden, Rusya'nın, bakımına başladığı Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz tedarikini yeniden başlatıp başlatmayacağını "söylemenin bir yolu olmadığını" dile getirdi. Rus gazını Almanya'ya taşıyan hattaki çalışmalar, 21 Temmuz'da sona erecek. Ancak Almanya Moskova'nın hattı tamamen kapalı tutmak için bahane bulacağından ve Almanya'ya gaz arzını tamamen keseceğinden endişe ediyor. Alman İşverenler Sendikası Başkanı Rainer Dulger, Rusya'dan doğalgaz tedarikinin tamamen kesilmesi halinde ülkenin 'eşi benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya kalacağını' söyledi. Uzmanlar Almanya'nın bu endişesinde haklı olsa da Rusya'nın daha farklı bir strateji izleyebileceğine dikkat çekiyor.

Vana kapanabilir

Bloomberg enerji uzmanı Javier Blas'e göre Rusya'nın, baskısını sürdürmek için sevkıyatları tamamen durdurmak yerine az miktarda da olsa akışları devam ettirmesi daha muhtemel. Ancak Blas, Moskova'nın muhtemelen kıştan hemen önce Alman ekonomisini dize getirmek için musluğu tamamen kapatabileceğini belirterek piyasanın bunu henüz fiyatlamadığını ifade etti.

Avusturya ve Almanya gaz krizine karşı anlaşma yaptı

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Avrupa'da yaşanan enerji sorunu nedeniyle Avusturya ve Almanya, olası bir doğalgaz krizine karşı işbirliğine gitti. Başkent Viyana'ya resmi temaslarda bulunmak üzere gelen Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Avusturya Çevre ve Enerji Bakanı Leonore Gewessler ile olası bir doğal gaz darboğazına karşı iki ülke arasında gaz akışını güvence altına almak için ortak bildiriye imza attı. Zor dönemlerden geçildiğini kaydeden Habeck, her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek "Enerjiyi tasarruflu kullanmalıyız, bunun için de bilinçli kullanmayı yeniden öğrenmek gerekiyor. Doğalgaz tedarikinde birbirimize yardımcı oluyoruz" dedi.

Vana açılmazsa fiyatlar uçar

Rusya'nın, Kuzey Akım-1 üzerinden Almanya'ya gaz arzını kesmesinin ardından gaz kontrat fiyatı bir ayda iki katına çıkarak 175 euroya yükseldi. Rusya'nın 21 Temmuz'a kadar bakım nedeniyle kapattığı vananın açılmaması fiyatları daha da yukarı çekecek. Avrupa gazı için gösterge olan Hollanda gazının fiyatları geçen temmuzdan bu yana yüzde 400 arttı.