Avrupa devleri sıraya girdi! Milliler transferin gözdesi oldu

Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde Hollanda'ya şanssız bir şekilde elenen A Milli Futbol Takımımız'ın yıldız isimleri Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz, performanslarıyla tüm Avrupa'yı kendilerine hayran bıraktı. Ferdi Kadıoğlu, çeyrek final maçları sonrası 18 kez ile turnuvanın en fazla top kapan oyuncusu oldu. 24 yaşındaki bek oyuncusu, ayrıca 35 kez ile en fazla ikili mücadele kazanan ikinci oyuncu oldu ve 12 kez de akan oyunda gol pozisyonu üretti.

346 GÜNDE 70 MAÇ OYNADI

Opta verilerine göre, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda şu ana kadar Milli forvetimiz Barış Alper Yılmaz'dan daha fazla faule maruz kalan tek oyuncu Jamal Musiala. Almanya Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Musiala 13 kez faulle durduruldu. Yılmaz'a ise 11 kez faul yapıldı. İngiltere'nin yetenekli ismi Jude Bellingham da bu alanda Barış ile aynı istatistikleri yakaladı. Yılmaz, 25 Temmuz 2023'te Zalgiris maçıyla sezonu açtı ve 6 Temmuz 2024'te Hollanda maçıyla sezonu kapattı. 24 yaşındaki hücum oyuncusu 346 gün boyunca tam 70 maça çıktı

ALMANYA EKİPLERİ KAPIŞIYOR

İki futbolcu, harika performansları sonrası Avrupa devlerinin gözdesi haline gelmiş durumda. Ferdi'yi B.Münih ve Dortmund başta olmak üzere Bayer Leverkusen, Manchester United, Arsenal, West Ham, Fulham, Brighton, Atletico Madrid ve Valencia yakından takip ediyor. Barış Alper ise Manchester United, Tottenham, Brighton,Arsenal, Leipzig, Bayern Münih, Dortmund, Eintracht Frankfurt, Schalke, Real Sociedad, Sevilla ve Milan'ın radarına girmiş durumda. F.Bahçe ve G.Saray teklifleri yakından takip ediyor. İki oyuncudan en az 70 milyon euro gelir elde edilmesi bekleniyor.

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