Avrupa devleri Fenerbahçeli 4 yıldızın peşine düştü!

Kim Min-Jae ve Berke Özer’e Seri A kulüpleri ilgi gösterirken, Ferdi Kadıoğlu’nu Premier Lig ekibi Brighton ikna etmeye çalışıyor. Bir başka genç yıldız Attila Szalai da hem İtalyan hem İngiliz kulüpleri tarafından izleniyor.

Fenerbahçe’nin Vitor Pereira’nın ısrarıyla Çin’in Beijing Guoan takımından Transfer ettiği Güney Koreli yıldız Kim Min-Jae birçok büyük kulübün gözdesi durumunda.

Serie A takımlarından Juventus, Napoli, Portekiz ekibi Porto, Premier Lig ekiplerinden Tottenham ve Everton da kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşında, 1.90 boyundaki sol stoperin değeri şimdiden 18-20 milyon Euro civarlarına eriştiği konuşuluyor.

Fenerbahçe’nin 2018 yılında Altınordu’dan transfer ettiği 1.91 boyunda 21 yaşındaki kalecisi Berke Özer’e de İtalya’nın önemli kulübü Roma talip. Daha önce Belçika’nın Westerlo takımında 2 sezon kiralık oynayan genç kalecinin fiziği ve gelişime açık yapısıyla ilgi görüyor.

Geçmiş dönemde Fenerbahçe’den Salih Uçan’ı alan Roma kulübü genç kaleci Berke'yi 33 yaşındaki Rui Patricio'ya yedek olan 24 yaşındaki Daniel Fuzato'ya rekabet oluşturması için almayı düşündükleri öğrenildi.

Fenerbahçe'nin bir diğer genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, bu yıl yaşadığı çıkış sayesinde hem kendi kulübünün hem de Premier Lig ekiplerinden Brighton’un baskısı altında. İngiliz ve Hollanda basını Ferdi Kadıoğlu'nun Brigton'la 5 yıllık anlaşma imzaladığını yazsa da Fenerbahçe kanadı bunu doğrulamıyor ve görüşmelerinin sürdüğünü belirtiyor.

Yaşadığı çıkışla değeri 7-8 milyon Euro'ya çıkan genç yeteneğin bu ay sonuna kadar Fenerbahçe ile sözleşme imzalamaması durumunda Premier Lig'e gittiği yolundaki haberlerin doğruluk payının güçleneceği de öğrenildi.