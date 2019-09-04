Avrupa derin kriz sendromuna girdi

Üretimini ve ihracatını artıran, dev projelere ile yatırımlara ara vermeyen Türkiye 2023 hedeflerine emin adımlarla yürürken; Avrupa’nın önde gelen ülkeleri ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya. Almanya giderek küçülüyor, Fransa ile İspanya’da da ekonomi daralıyor. Avrupa Birliği’nden kopma (Brexit) aşamasında olan İngiltere’de de üretim dibe vurmuş durumda.

Tahminler iç açıcı değil

Veriler gibi tahminler de iç açıcı değil. Almanya Merkez Bankası’nın (Bundesbank) ağustos ayı raporunda ülkede üretimin 2019’un üçüncü çeyreğinde durağan olacağı ifade edilerek, ekonominin resesyonun (durgunluk) kıyısında olduğu uyarısı yapıldı. Avrupa’nın lokomotifi Almanya’nın 2019’daki büyümesinin yüzde 0,5’te kalacağı tahmin ediliyor.

Tehlike çanları çalıyor

Fransa’da da büyüme sınırlı seviyelerde. Ülke bu senenin ikinci çeyreğinde yüzde 0,2 büyüyebildi. Yatırım çekemeyen hatta dünyanın büyük firmaları ile fonlarını elinden kaçıran Fransa’da istihdam eriyor, yoksulluk ise devamlı artıyor. İspanya’da otomobil satışlarında 4 aydır gerileme görülüyor. İspanya’da iç talep gibi üretim, ihracat ve istihdamda da ibre aşağı yönlü. Brexit tartışmalarıyla çalkalanan İngiltere’de sanayi üretimi dibe vurdu. İmalat sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustos ayında 47,4’e indi. PMI verisi, temmuz ayında 48 mertebesindeydi. Bu sıkıntı İngiltere’nin mali ve siyasi sorunlarına bağlanıyor.

Ülkemiz güçleniyor

Avrupa ekonomik sorunlarla boğuşurken ülkemiz her alanda güçleniyor, kalkınıyor. 182 milyar dolar ihracat hedefine adım adım ilerleyen Türkiye, dış talep gibi iç talebi de artırıyor. Ekonominin toparlanmasına bağlı olarak tüketim ve üretim ivmeleniyor. Nominal ve reel faizlerde yapılan indirimlerle yatırım iştahı artıyor. Dev fonlar Türkiye’ye akın ediyor. Dünyaca ünlü şirketler Anadolu’da yatırım arayışına giriyor.

Öbür taraftan mega projeler aralıksız devam ediyor. Yollara, tünellere ve tüp geçitlere yenileri ekleniyor. Savunma sanayii ve otomotiv sektörleri de yerlileşme hamleleriyle dikkat çekiyor. Türkiye’de üretilen tanklar, toplar ve İHA’lar ve motorlar büyük beğeni topluyor.

Her alanda iddialıyız

Yatırım stratejistleri, ülkemizin her alanda iddialı olduğunu vurguluyor. Türkiye’nin büyük bir atılım yaptığını dile getiren stratejistler, şu yorumlarda bulunuyorlar: “AB’nin dağılmaya başladığı, Avrupa ekonomilerinin bunalıma girdiği bir ortamda yatırımcı çekmek, projelere proje eklemek büyük bir başarıdır. Ekonomi yönetiminin önlemleri, makro ve mikro reformlar ile teşvikler bu başarıları arttıracaktır. Her alanda iddialı olan, ön planda bulunan Türkiye’ye yatırım yapanlar pişman olmadı, olmayacaktır. Bu anlamda kuşku duyulmamalıdır.”

Küçülmenin ardından büyüme gelecek

Ekonomide küçülmenin ardından büyüme geliyor. Bu bağlamda Almanya örneğini veren ekonomistler, ülkenin 2009’da yüzde 5,6 küçüldüğünü ancak 2010’da atılım yaparak yüzde 4,1 büyüdüğünü hatırlatıyor. Aynı durumun Türkiye için de geçerli olabileceğini kaydeden ekonomistler, “İlk çeyrekte yüzde 2,6, ikinci çeyrekte yüzde 1,5 daralma devam etmeyecektir. Üretim ve ihracat artışı güçlü büyümenin önünü açacaktır” görüşünde birleşiyor.