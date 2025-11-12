  • İSTANBUL
Avrupa, Çinli Huawei ve ZTE'yi 5G ağlarında istemiyor

Avrupa, Çinli Huawei ve ZTE'yi 5G ağlarında istemiyor

Avrupa Birliği, Çinli teknoloji devleri Huawei ve ZTE’nin 5G altyapılarından tamamen çıkarılması için yasal düzenleme hazırlığında. Brüksel, “kritik iletişim ağlarının Pekin bağlantılı şirketlerin kontrolüne geçmesinin ulusal güvenlik açısından ciddi risk oluşturduğunu” savunuyor.

Avrupa Komisyonu, Çinli Huawei ve ZTE’nin Avrupa’daki 5G ağlarından çıkarılması yönünde yasal adımlar atmaya hazırlanıyor.

Bloomberg’in haberine göre, 2020’de yayımlanan ve bu şirketlerin “yüksek riskli tedarikçi” olarak tanımlandığı rehber artık bağlayıcı hale getirilmeye çalışılıyor.

Yeni düzenleme, üye ülkeleri 5G altyapılarında güvenlik standartlarına uymaya zorlayacak.
Kurallara uymayan ülkelere ise ihlal prosedürleri ve mali yaptırımlar uygulanabilecek.

“ÇİN’E BAĞIMLILIK ULUSAL GÜVENLİK RİSKİ”

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen, Çinli tedarikçilere olan bağımlılığın ulusal güvenlik açısından tehlikeli olduğunu belirterek, “Avrupa’nın iletişim altyapısının Pekin bağlantılı şirketlerin kontrolüne girmesi kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

Virkkunen ayrıca, yalnızca mobil ağlarda değil, fiber altyapı ve sabit hat sistemlerinde de Çinli tedarikçilerin kullanımının sınırlanması gerektiğini söyledi.

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİNDE DE DÜZENLEME GELEBİLİR

Komisyon, Avrupa dışındaki ülkelerin de Huawei ve ZTE ekipmanlarına bağımlı hale gelmesini engellemek için yeni önlemler hazırlıyor.
Bu kapsamda, AB’nin dış yatırım destek programı olan Global Gateway fonlarının, Huawei ekipmanı içeren projelere yönlendirilmesi yasaklanabilir.

HUAWEI VE PEKİN’DEN TEPKİLER

Huawei, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, Çin Dışişleri Bakanlığı daha önce AB’nin Huawei ve ZTE’yi “yüksek riskli tedarikçi” olarak nitelendirmesini “siyasi motivasyonlu ve temelsiz” olarak değerlendirmişti.

Pekin yönetimi, bu kararların “ekonomik korumacılıkla örtülü jeopolitik baskı” anlamına geldiğini savunuyor.

AVRUPA’DA FARKLI YAKLAŞIMLAR

AB ülkeleri arasında konuya yaklaşım farkı dikkat çekiyor:

İngiltere ve İsveç, Huawei ve ZTE’yi yıllar önce tamamen yasakladı.

Almanya ve Finlandiya, tedarikçileri kısıtlama planlarını tartışıyor.

İspanya ve Yunanistan ise halen Çinli ekipmanlara izin veriyor.

Brüksel’e göre bu dengesizlik, ortak bir güvenlik standardının yokluğu nedeniyle ciddi riskler oluşturuyor.

ALTERNATİF: NOKIA VE ERICSSON

Huawei’ye alternatif olarak Finlandiya merkezli Nokia ve İsveçli Ericsson öne çıkıyor. Ancak birçok Avrupa ülkesi, Çinli şirketlerin daha düşük maliyetli çözümlerini tercih ettiği için değişime temkinli yaklaşıyor.

Nokia, Çin’in Batılı tedarikçileri kendi pazarından dışlamaya başlamasının ardından, Avrupa’nın “aynı hatayı tekrarlamaması” gerektiği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

