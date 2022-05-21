Avrupa boş durmuyor! Dün Canan Kaftancıoğlu, bugün Osman Kavala!

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) İzleme Komitesi'nin Türkiye Raportörleri İngiliz John Howell ve Letonyalı meslektaşı Boriss Cilevics, Gezi Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret için başvurdukları Adalet Bakanlığı'ndan olumlu yanıt alamadı.

İngiliz John Howell (solda) ve Letonyalı Boriss Cilevics (sağda)

"TÜRKİYE'NİN AİHM KARARLARINA SAYGI GÖSTERMESİNİ BEKLİYORUZ"

John Howell, Adalet Bakanlığı'nın Kavala'yı ziyaret etmelerine izin vermemesinden dolayı "üzüntü" duyduklarını söyledi.

Bir sonraki ziyarette Kavala ile görüşme umudunu koruduğunu kaydeden Howell, "Biz buraya, Kavala'nın hakkındaki dava ile ilgili ne düşündüğünü ilk elden anlamak, onun görüşlerini dinlemek için geldik" dedi.

AİHM kararını öne sürdüler

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin AİHM kararına uymadığı için Türkiye ile ilgili ihlal süreci başlattığını söyleyen Howell, raportörler olarak Türkiye'nin AİHM kararına saygı göstermesini beklediklerini kaydetti.

Howell, Türkiye'de Kavala ile ilgili yargı sürecinin sürdüğünü belirterek, devam eden davayla ilgili yorum yapmak istemediğini ancak ilke olarak bütün üye ülkelerin AİHM kararlarına saygı göstermesini beklediğini vurguladı.

John Howell ve Boris Cilevics, dün CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu ziyaret etmişti.