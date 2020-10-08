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Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Ekonomi

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 19:27:39 -
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları, ABD’deki ekonomik teşvik paketine ilişkin beklentilerin etkisiyle günü yükselişle kapattı.

Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,78 yükselerek 368,31 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 artarak 4.911,94 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,76 değer kazanarak 19.582,43 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,88 yükselişle 13.042,21 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53’lük artışla 5.978,03 seviyesinden kapattı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.20 itibarıyla yüzde 0,068’lik düşüşle 1,175 seviyesinden işlem gördü.

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