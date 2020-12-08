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Ekonomi Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
Ekonomi

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 20:31:14 -
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,2 artarak 393,64 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 değer kazanarak 6.558,82 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,06 yükselerek 13.278,49 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 değer kaybederek 5.560,67 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,24 azalarak 22.053,42 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,03'lük artışla 1,21 seviyesinde bulunuyor.

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