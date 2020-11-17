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Ekonomi Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
Ekonomi

Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 11:55:51 -
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 389 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi önceki kapanışın hemen altında 13.135 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 6.408 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 5.471 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 7.939 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,2 primle 21.365 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1866 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının devam etmesine karşın, salgında artan vaka sayıları sebebiyle sıkılaştırılan tedbirlerin ekonomik toparlanmayı daha da uzatabileceği endişesiyle risk iştahının azaldığını dile getirdi.

Bununla birlikte teşvik beklentilerinin de yükseldiğine dikkati çeken analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini söyledi.

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