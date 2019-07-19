Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü, İtalya dışında yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,12 artışla 387,25 puana yükseldi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 artarak 7.508,70 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,26 değer kazanarak 12.260,07 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,03 yükselerek 5.552,34 puana çıktı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,03 değer kaybederek 21.641,46 puan seviyesine geriledi. Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.15 itibarıyla yüzde 0,48'lik düşüşle 1,1221 seviyelerinde bulunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.