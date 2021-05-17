  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
BioNTech aşısı için buzdolabı tavsiyesi
İbrahim Kalın'dan kritik Rusya açıklaması
Galatasaray'da Igor Tudor şoku!
İngiltere'den 'Myanmar'a yaptırım kararı!
Ekonomi Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı
Ekonomi

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı

Enflasyon endişeleri nedeniyle Avrupa borsaları düşüşle kapandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 21:15:00 -
Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı

ABD'de, nisanda tüketici fiyatları endeksinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artması sonrasında yatırımcıların temkinli davranması nedeniyle Avrupa borsaları günü, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç düşüşle sonlandırdı.

ABD'de yıllık bazda enflasyon nisan ayında 2008'den bu yana en yüksek seviyesine yükselmişti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla sarsılan ekonomilerdeki toparlanma işaretleri ve emtia fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist endişeleri gündemde tuttuğunu belirterek, bu durumun beraberinde getirdiği ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırımına daha erken başlayabileceği beklentilerinin pay ve tahvil piyasalarında oynaklığı artırdığını ifade etti.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,05 değer kaybederek 442,29 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 azalarak 7.032,85 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,13 düşerek 15.396,62 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 değer kaybıyla 6.367,35 puana geriledi.

Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,39 artarak 24.862,68 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,11’lik artışla 1,215 seviyesinde bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sedat Peker'in iddiaları sonrası Bakan Soylu harekete geçti
Gündem

Sedat Peker'in iddiaları sonrası Bakan Soylu harekete geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Sedat Peker'in yönelttiği iddialarla ilgili..
Resmi açıklama geldi! ABD'de F-35 depremi
Dünya

Resmi açıklama geldi! ABD'de F-35 depremi

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin F-35 savaş uçaklarına karşı yapılması planlanan yeni nesil savaş uçağı konusunda anlaşma resmi olarak tamamlandı..
Mısır Müftüsü Şevki Allam ilan etti: Bunu yapmak her Müslümana vaciptir
Dünya

Mısır Müftüsü Şevki Allam ilan etti: Bunu yapmak her Müslümana vaciptir

Mısır Müftüsü Şevki Allam, "Filistin davasını desteklemek ve savunmak her Arap ve Müslümana vaciptir" dedi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay