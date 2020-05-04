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Ekonomi

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasında yeni tip koronavirüs kaynaklı gerilimlerin artmasıyla günü düşüşle tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-05-04 19:40:17 -
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı gerilimlerin artmasıyla günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,65 azalarak 328,44 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,24 azalarak 4.378,23 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,64 düşüşle 10,466,80 seviyesinden kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 2,96’lık düşüşle 5.753,78 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 3,70 değer kaybederek 17.035,61 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.30 itibarıyla yüzde 0,756’lık düşüşle 1,09 seviyelerinde işlem gördü.

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