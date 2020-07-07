  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 19:30:10 -
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin artan endişelerin ve Almanya'dan gelen zayıf verilerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,61 azalarak 368,96 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,74 azalarak 5.043,73 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,92 düşüşle 12,616,80 seviyesinden kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 1,53'luk düşüşle 6.189,90 seviyesinden tamamladı

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,10 değer kaybederek 20.012,68 puana geriledi.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.23 itibarıyla yüzde 0,001'lik düşüşle 0,13 seviyelerinde işlem gördü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı