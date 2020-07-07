Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
LONDRA (AA) - Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin artan endişelerin ve Almanya'dan gelen zayıf verilerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,61 azalarak 368,96 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,74 azalarak 5.043,73 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,92 düşüşle 12,616,80 seviyesinden kapandı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 1,53'luk düşüşle 6.189,90 seviyesinden tamamladı
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,10 değer kaybederek 20.012,68 puana geriledi.
Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.23 itibarıyla yüzde 0,001'lik düşüşle 0,13 seviyelerinde işlem gördü.