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Ekonomi Avrupa borsaları güne yükselişle başladı
Ekonomi

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 10:44:51 -
Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,3 artarak 370 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,6 yükselerek 12.964 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,4 artışla 6.088 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,7 yükselişle 4.980 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,3 primle 7.073 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 19.981 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1810 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, cuma günü değer kaybeden Avrupa borsalarında bugün yükseliş isteğinin öne çıktığını belirterek, veri gündeminin sakin olduğunu, iç dinamiklerin izleneceğini söyledi.

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