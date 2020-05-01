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Ekonomi

Avrupa borsaları güne satışla başladı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 10:37:01 -
Avrupa borsaları güne satışla başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, küresel risk iştahındaki azalışa paralel güne satıcılı başladı.

Tatil dolayısıyla kapalı olan Avrupa borsalarında sadece Stoxx Europe 600 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksleri işlem görüyor.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 yüzde 0,6 değer kaybıyla 337,9 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 2,4 azalışla 5.756 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi 1,0954 ve sterlin/dolar paritesi 1,2553 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, bugün İngiltere ve ABD'de imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.


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