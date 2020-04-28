Avrupa borsaları güne karışık başladı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, açılışta karışık bir seyir izliyor.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 336 puanda seyrederken, Almanya'da DAX 30 endeksi yatay seyirle 10.661 puanda bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 5.842 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 6.718 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 4.497 puan olurken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 artışla 17.508 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2430 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomik aktivitenin normalleşmesine yönelik gelişmelerin yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, merkez bankalarının faiz kararları öncesi pay piyasalarının karışık seyrettiğini ifade etti.

Avrupa'da salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da tedbirler kademeli olarak gevşetilmeye başlarken, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte inşaat, imalat ve toptan ticaret faaliyetlerinin gevşetileceği "2. aşamanın" 4 Mayıs'ta başlayacağını duyurmasının ardından kamuoyundan gelen eleştiriler üzerine tamamen normale dönülmesi için ülkede henüz uygun koşulların olmadığını söyledi.

Bugünün veri takviminde ise ABD'de açıklanacak toptan eşya stokları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi öne çıkıyor.