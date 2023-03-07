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Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Ekonomi

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, günü düşüşle kapattı.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 21:01:00 -
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,77 değer kaybederek 460,6 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 azalarak 7.919,48 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,6 düşerek 15.559,53 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 değer kaybıyla 7.339,27 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,67 gerileyerek 27.761,57 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.17 itibarıyla yüzde 1 azalarak 1,057 seviyesinden işlem gördü.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, son ekonomik verilerin beklenenden daha güçlü geldiğini, bunun da faiz oranlarının nihai seviyesinin tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini gösterdiğini açıkladı.

Almanya'da fabrika siparişleri, yurt dışından siparişlerin etkisiyle ocakta yüzde 1 artış gösterdi.
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