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Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Ekonomi

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 11:58:38 -
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 azalışla 391 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 13.207 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 6.538 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 azalışla 5.555 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 azalışla 8.250 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0, değer kaybıyla 22.037 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,2104 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını yükselttiğini, bugün dünya genelinde veri gündeminin sakin olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve Brexit'e ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

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