Avrupa borsaları "Çin'in tarife misillemesi" ile haftayı düşüşle kapattı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Çin'in 75 milyar dolar değerindeki ABD ürününe gümrük vergisini yüzde 5 ya da yüzde 10 oranında artırmayı planladığını açıklamasının, dünyanın iki büyük ekonomik gücü arasındaki ticaret ihtilaflarını artıracağına yönelik yatırımcı endişesi Avrupa borsalarının son işlem gününü düşüşle tamamlamasına neden oldu.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,78 azalarak 371,36 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,14 azalışla 5.326,87 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,65 değer kaybederek 20.473,86 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,15 düşüşle 11.611,51 seviyesinde kapattı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 azalarak 7.094,98 seviyesine düştü.

Çin de misilleme olarak 75 milyar dolarlık ABD ürününe 1 Eylül ve 15 Aralık'tan geçerli olmak üzere 2 kademede tarife uygulayacağını duyurdu.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,46'lık artışla 1,1128 seviyelerinde işlem gördü.