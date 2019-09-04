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Avrupa borsaları

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:52
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,93 kazançla 383,35 puanda ve Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,98 artışla 12.027,19 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 yükselişle 7.315,74 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,77 primle 8.877,30 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 artışla 5.520,93 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,38 kazançla 21.694,62 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0985, sterlin/dolar paritesi ise 1,2145 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasaların gündemini Brexit kördüğümünün meşgul ettiğini belirterek, Avrupa tarafında anlaşmasız Brexit'e ilişkin endişelerin azalmasıyla pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.

İngiliz parlamentosunda muhalefetin kazandığı kritik oylamanın milletvekillerine parlamentoya anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük bir yasa tasarısı sunma imkanı verdiğini aktaran analistler, muhalefet partilerinin süreci hızla tamamlayarak tasarıyı cuma günü yasalaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Bu arada, çıkarılacak yasanın, İngiltere ile AB arasında bir Brexit anlaşmasına varılamaması halinde hükümeti AB'den yeni bir erteleme istemeye mecbur bırakacak şekilde formüle edileceği tahmin ediliyor.

Analistler, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, oylamanın ardından yaptığı konuşmada, parlamentonun anlaşmasız Brexit'i önleyecek bir yasa çıkarması halinde ülkeyi erken seçime götürmek için bir teklifi parlamentoya sunacağını belirterek, Johnson'ın, gelişmelerin ardından 21 muhalif milletvekilini partinin parlamento grubundan ihraç ettiğini anımsattı.

Öte yandan, bugün Almanya ve Avro Bölgesi ağustos ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri de izlenecek.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:52
  1. Avrupa borsaları
  2. yurt dışı piyasalar

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