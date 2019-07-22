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Avrupa borsaları

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:01
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Analistler, küresel piyasaların dalgalı seyrini sürdürdüğünü belirtirken, Avrupa tarafında, cuma günü Almanya'da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yıllık yüzde 1,2 artışla beklentilerin altında kalmasına karşın pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendiğini kaydetti.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,05 değer kazanarak 387,44 puan, DAX endeksi yüzde 0,19 yükselerek 12.283,43 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 kazançla 7.519,03 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,11 yükselişle 21.666,04 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,06 artışla 9.175,90 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 primle 5.558,99 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,16 düşüşle 1,1217 seviyelerinde işlem görüyor.

Bu hafta yarından itibaren veri gündeminin hareketleneceğini söyleyen analistler, perşembe günü Avrupa Merkez Bankasının faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.



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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:01
  1. Avrupa borsaları
  2. yurt dışı piyasalar

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