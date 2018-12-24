Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Avrupa borsaları

24 Aralık 2018 Pazartesi 11:30
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftaya düşüşle başladı.

Açılışın ardından İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,68 kayıpla 6.678,18 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,90 değer kaybıyla 4.652,35 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,34 azalışla 8.528,00 puanda seyrediyor.

Almanya ve İtalya borsalarında bugün başlayan Noel tatili, yarın başlıca dünya borsalarının tamamıyla devam edecek.

Analistler, ABD'de federal hükümetin kapanması nedeniyle küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını belirtti.

Noel tatili ve yaklaşan yılbaşı nedeniyle hafta boyunca piyasalarda düşük işlem hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini ifade eden analistler, Brexit sürecine ilişkin gelişmelerin gündemi meşgul etmeye devam ettiğini aktardı,

Analistler, İngiltere'nin üyelerin AB'den ayrılma sürecini düzenleyen Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesine göre birlikten 29 Mart 2019'da ayrılacağını vurgulayarak, bunun AB ile bir anlaşmaya varılarak mı yoksa herhangi bir anlaşma olmaksızın mı yapılacağının ise belirsizliğini koruduğunu dile getirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 11:30
  1. Avrupa borsaları
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun'daki DEAŞ operasyonu
    1. Samsun'daki DEAŞ operasyonu
    2. Kadim dostlar bir arada
    3. Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray
    4. ÖSO Münbiç'in kapısına dayandı!
    5. Bursa'da abi-kardeş kavgası kanlı..
    6. "Bu sanat bizimle birlikte mezara..
    7. Lifecell Tech Drone Ligi şampiyonları..
    8. Canlı yayında açıkladı! 'Robinho..
    9. "25 Aralık darbeye teşebbüs" davasında..
    10. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    11. Müjdat Gezen gözaltına mı alındı?
    12. Azerbaycan'da Nuri Paşa Kütüphanesi..
    13. Ata yadigarı cami yeniden ayağa..
    14. SON DAKİKA! ÖSO birlikleri Münbiç'e..
    15. Fiat 500F New York MoMA'da sergilenecek
    16. Tarihi Kadıkalesi'nde 8 asırlık pati..
    17. Avrupa borsaları
    18. Kenan Sofuoğlu'nun "muhteşem üçlüsü"
    19. Müjdat Gezen hakkındaki soruşturma
    20. Kreatinin klirensi nedir neden yükselir?
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    Türkiye'de ilk kez üretildi! 22 ülke sırada bekliyor
    Türkiye'de ilk kez üretildi! 22 ülke sırada bekliyor