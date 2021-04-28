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Ekonomi 'Avrupa bizi kıskanıyor' diye aklınca alay eden solcular utanacak: THY 621 uçuşla Avrupa'da lider
Ekonomi

'Avrupa bizi kıskanıyor' diye aklınca alay eden solcular utanacak: THY 621 uçuşla Avrupa'da lider

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı tarafından yayımlanan uçuş trafiği raporuna göre; Türk Hava Yolları (THY), günlük ortalama 621 uçuşla Avrupa liderliğine devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 18:37:00 - 2021-04-28 19:11:49
'Avrupa bizi kıskanıyor' diye aklınca alay eden solcular utanacak: THY 621 uçuşla Avrupa'da lider

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı tarafından yayımlanan günlük uçuş trafiği raporu, 'Avrupa bizi kıskanıyor' diyerek kendince ülkemizin başarılarını tiye alan solcuları utandırdı. Dün açıklanan rapora göre, THY, 621 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü.

Avrupa genelindeki uçuşlara pandemi engeli!

Pandemi öncesi ile günümüzün karşılaştırıldığı rapora göre; Avrupa genelinde uçuş ortalaması pandeminin başlamaısndan bu yana yüzde 83 oranında geriledi.

Pegasus 7. sırada

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın raporuna göre 621 uçuşla ilk sırada yer alan THY'yi takip eden diğer firmalar şöyle oldu:

-Wideroe: 343 uçuş

-Air France: 290 uçuş

-DHL Express: 273 uçuş

-KLM Royal Airline: 256 uçuş

-Luftansa Havayolları: 247 uçuş

-Pegasus Havayolları: 186 uçuş

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Yorumlar

Ahmet Tandan

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