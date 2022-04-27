  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Avrupa Birliği'nden yeni Ukrayna hamlesi
Dünya

Avrupa Birliği'nden yeni Ukrayna hamlesi

Avrupa Birliği, Ukrayna'dan ithal edilen bütün ürünlerdeki gümrük vergilerini 1 yıl süreyle askıya almaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 16:06:00 -
Avrupa Birliği'nden yeni Ukrayna hamlesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna'yı desteklemek için ülkenin AB'ye yaptığı bütün ihraç ürünlerindeki ithalat vergilerinin 1 yıl süreyle askıya alınmasını içeren teklifini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu vergilerin askıya alınmasının eşi benzeri görülmemiş bir iyi niyet göstergesi olduğu ve bunun Rusya-Ukrayna savaşında ülkeye katkı sağlayacağı kaydedildi.

Teklif kapsamında Ukrayna'nın çelik ihracatına uygulanan anti damping ve diğer koruma önlemlerinin de askıya alınacağına işaret edilen açıklamada, bunun zor durumda olan Ukraynalı üreticileri ve ihracatçıları destekleyeceği belirtildi.

Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB üyesi ülkeler tarafından da onaylanması gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay