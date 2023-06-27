Avrupa Birliği’nden tepki çeken karar

Avrupa Medya Özgürlüğü Yasası medya bağımsızlığını korumak için çıkarıldı. İlk olarak geçtiğimiz eylül ayında komisyon tarafından sunulan yasa, basın özgürlüğünün korunmasına yönelik büyük bir adım olarak karşılandı. Ancak alınan son karar ise büyük bir tartışma yarattı.

AB, gazetecileri istedikleri gibi dinleyebilecek

AB üye devletleri alınan bir karar ile hükümetlerin “ulusal güvenlik” adına gazetecileri gözetlemelerine izin veren yasa tasarısını onayladılar. Konsey geçen hafta, gazetecilerin telefonlarına casus yazılım yerleştirmek de dahil olmak üzere medya gözetim yetkilerini genişletecek olan Avrupa Medya Özgürlüğü Yasası’nın (EMFA) bir taslağını yayınladı.

Ancak bu ayın başlarında Fransa, ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda kullanılması koşuluyla, gazetecilere karşı casus yazılım kullanma yasağına bir istisna getirmişti. Böylece üye devletler, tehdit olarak algıladığı herhangi bir şeye karışan suçlularla konuştuğundan şüphelenmeleri halinde gazetecilerin telefonlarını hacklenmesine izin verecek.

Cinayetten hırsızlığa ve müzik korsanlığına kadar çok çeşitli suçlar artık muhabirler üzerinde gözetleme yazılımı kullanmak için yasal gerekçe olarak değerlendirilecek. Basın özgürlüğü savunucuları, bu son değişikliklerin “her türlü suiistimale kapı açabileceği” konusunda endişelerini dile getirdi.

45 ülkeden yaklaşık 320 bin gazeteciyi temsil eden Avrupa Gazeteciler Federasyonu, Konsey’in teklifindeki “tehlikeli boşluklardan” rahatsız olduklarını belirtti. Bu tür bir yasanın gazetecileri ve kaynaklarını daha da fazla riske atacağını savunan kurum, medya özgürlüğü ilkelerinin hiçe sayıldığını vurguladı.

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AB yetkilileri nihai metni bir araya getirmek için yasa taslağını Avrupa Parlamentosu’na sunacak. Bu kararların kabul görmesi durumunda gazetecilerin telefonlarındaki kişisel verilere gerekli durumlarda istenildiği gibi ulaşılabilecek.