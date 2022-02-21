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Dünya Avrupa Birliği'nden Rusya'ya uyarı: Tepki vermeye hazırız
Dünya

Avrupa Birliği'nden Rusya'ya uyarı: Tepki vermeye hazırız

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği'nin, Rusya'nın Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıması halinde güçlü bir birleşik cephe olarak tepki vermeye hazır olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 22:42:00 -
Avrupa Birliği'nden Rusya'ya uyarı: Tepki vermeye hazırız

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Rusya'da güvenlik konseyi toplantısının henüz sona ermediği saatlerde konuşan Borrell, "Rusya Güvenlik Konseyi'nin görüşmelerini büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Nihai kararın henüz alınmadığını biliyoruz ve Putin'i uluslararası hukuka ve Minsk anlaşmalarına saygı duymaya çağırıyoruz ve ondan Lugansk ve Donetsk'in bağımsızlığını tanımamasını bekliyoruz ve böyle bir karar vermesi durumunda güçlü bir birleşik cephe ile tepki vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

İlhak durumunda ise bunun "mutlaka yaptırımları olacağını" belirten Borrell, "Eğer tanınma olursa, yaptırımları masaya koyacağım ve bakanlar karar verecek" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınmasıyla ilgili kararın bugün verileceğini bildirmişti.

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