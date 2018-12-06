0553 313 94 23

Avrupa Birliği'nden Kuveyt için flaş karar

Avrupa Birliği, siyasi, ekonomik ve sektörel iş birliğini artırmak için Kuveyt'te temsilcilik açma kararı aldı.

06 Aralık 2018 Perşembe 13:27
Avrupa Birliği'nden Kuveyt için flaş karar

Avrupa Birliği (AB), siyasi, ekonomik ve sektörel iş birliğini artırmak amacıyla Kuveyt'te temsilcilik açacak.

AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan açıklamada, yeni temsilciliğin başkent Kuveyt'te faaliyet göstereceği bildirildi.

Hedef iş birliğini artırmak

Açıklamada, yeni temsilciliğin AB ve Kuveyt arasındaki siyasi, ekonomik ve sektörel iş birliğini artıracağı belirtildi.

Gelecek yıl açılması planlanan temsilcilikle AB'nin dünya genelindeki delegasyon sayısı 142'ye çıkacak.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 13:27
  1. Avrupa Birliği
  2. Kuveyt

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KTÜ’de yasak ve özgürlük iç içe
    1. KTÜ’de yasak ve özgürlük iç içe
    2. MHP’li Durak, CHP’li İnce’nin odasında..
    3. CHP 3’e bölündü
    4. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    5. GÜNCELLEME 2 - İran'da bombalı terör..
    6. Hücre evinde talimat bekleyen terörist..
    7. Marş kavgası büyüyor
    8. DEAŞ sanığının ilaç verdiği iddiası
    9. Ya özür dile, ya istifa et
    10. Ukrayna Rusya sınırına asker yığıyor!
    11. İntihar eden teğmen Muğla’da defnedildi
    12. Aksa özgürleşecek
    13. Çorum'da uyuşturucu operasyonu
    14. İsrail, Golan Tepeleri ve Doğu Kudus’ü..
    15. İnce: Mustafa Kemal Paşa bile üç kere..
    16. Kediye vurup battaniyesini çalmış
    17. Arap Birliği’nden, Sudan’a destek
    18. Mansur Yavaş kimin adayı?
    19. Merkel ve Seehofer, Müslüman..
    20. Rusya'nın Trump'a cevabında Twitter..
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek