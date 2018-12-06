Avrupa Birliği'nden Kuveyt için flaş karar
Avrupa Birliği, siyasi, ekonomik ve sektörel iş birliğini artırmak için Kuveyt'te temsilcilik açma kararı aldı.06 Aralık 2018 Perşembe 13:27
Avrupa Birliği (AB), siyasi, ekonomik ve sektörel iş birliğini artırmak amacıyla Kuveyt'te temsilcilik açacak.
AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan açıklamada, yeni temsilciliğin başkent Kuveyt'te faaliyet göstereceği bildirildi.
Hedef iş birliğini artırmak
Açıklamada, yeni temsilciliğin AB ve Kuveyt arasındaki siyasi, ekonomik ve sektörel iş birliğini artıracağı belirtildi.
Gelecek yıl açılması planlanan temsilcilikle AB'nin dünya genelindeki delegasyon sayısı 142'ye çıkacak.
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