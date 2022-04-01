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Dünya Avrupa Birliği'nden flaş açıklama: Bu konuda Çin'den yardım istedik
Dünya

Avrupa Birliği'nden flaş açıklama: Bu konuda Çin'den yardım istedik

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Çin'den Rusya'ya baskı yapabilmek ve Ukrayna'daki savaşı bitirebilmek için yardım istediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 17:45:00 -
Avrupa Birliği'nden flaş açıklama: Bu konuda Çin'den yardım istedik

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB-Çin arasında video konferans yöntemiyle düzenlenen zirvenin bitiminde basın toplantısı düzenledi.

İki taraf arasında yapılan 23'üncü zirvenin Avrupa kıtasında savaş olması nedeniyle olağanüstü nitelikte olduğunu ifade eden Michel, Çin Başbakanı Li Kıçiang ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile savaşı bitirebilmek için neler yapabileceklerini konuştuklarını söyledi.

Michel, iki tarafın da savaşın dünya ekonomisini ve güvenliğini olumsuz etkilediği konusunda anlaştığını belirterek Çin'den savaşı bitirmek için yardım istediklerini dile getirdi.

Amaçlarının Rusya üzerinde baskı kurmak olduğunu vurgulayan Michel, Rusya'ya yaptırımları aşması için yardım edenlerin savaşın uzamasına yol açacağının altını çizdi.

Michel Sincan, Tibet ve Moğolistan bölgelerindeki insan hakları ihlalleriyle ilgili endişelerini ilettiklerini kaydetti.

Çin'in yanıtıyla ilgili bir soru üzerine Michel, "Çinli yetkililer, barış, güvenlik ve istikrarı sağlamak için çalışma konusundaki iradelerini yinelediler" dedi.

AB-Çin ticareti

Von der Leyen de AB'nin pozisyonunu çok açık ve dürüst şekilde Çin'e ilettiklerini, Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi olması dolayısıyla özel bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğini konuştuklarını ifade etti.

Çin'den desteklemese bile Rusya'ya karşı yaptırımlara müdahale etmemesini istediklerini aktaran von der Leyen, AB ve Çin arasında her gün 2 milyar avro değerinde mal ve hizmet ticareti yapıldığını, Rusya ve Çin arasında bu rakamın ise 300 milyon avro civarında olduğunu söyledi.

Von der Leyen, Çin'den Litvanya'ya karşı uyguladıkları ve AB'nin Ortak Pazarı'nı etkileyen kısıtlamaları kaldırmasını istediklerini bildirdi.

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