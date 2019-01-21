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Avrupa Birliği'nden Esed kararı!

Avrupa Birliği Beşşar Esed rejimine yönelik uyguladığı yaptırımlar listesine 11 iş adamı ve 5 şirketi daha ekledi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 15:57
Avrupa Birliği'nden Esed kararı!

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerine yönelik yaptırım listesinin genişletildiği belirtildi.

Söz konusu iş adamları ve şirketlerin lüks gayrimenkul projeleri ve diğer rejimi destekleyen projelerde yer aldıklarına dikkat çekilen açıklamada, AB Konseyi'nin Suriye'deki Esed rejimine ve destekçilerine yönelik kısıtlayıcı önlemlere tabi olanlar listesine 11 iş adamı ve beş şirket eklediği vurgulandı.

Açıklamada, yaptırım listesindeki rejim yanlısı 72 şirket ve 270 kişiye seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulması yaptırımlarının uygulandığı ifade edildi.

Öte yandan, Esed rejimine karşı AB'nin uyguladığı yaptırımlar arasında petrol ambargosu, bazı yatırımlara yönelik kısıtlamalar, Suriye Merkez Bankasının AB'de bulunan varlıklarının dondurulması ve rejimin baskıyı artırmasına yardımcı olabilecek teçhizat ve ekipmanlara ithalat yasağı gibi maddeler de bulunuyor.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 15:57
  1. Avrupa Birliği
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