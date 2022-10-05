Avrupa Birliği'nde Bitcoin oylaması

Avrupa Birliği Parlamentosu üyeleri, vergi kaçakçılığıyla mücadele etmek ve kripto para birimleri üzerindeki vergi politikasını koordine etmek için blokzinciri kullanmayı amaçlayan ve bağlayıcı olmayan bir karar lehinde oy kullandı.

Avrupa Parlamentosu, 4 Ekim'de paylaşılan bir bildiride 705 üyeden 566'sının, ilk olarak üye Lídia Pereira tarafından hazırlanan karar lehinde oy kullandığını söyledi. Yasama organına göre kararda, 27 üye ülkedeki yetkililer, rastgele veya küçük işlemlerde yer alan kripto kullanıcıları için basitleştirilmiş bir vergi muamelesi düşünmelerini ve ulusal vergi idarelerinin de verimli vergi tahsilatını kolaylaştırmak için blokzinciri teknolojisini kullanmalarını önerdi.

Karar, Avrupa Komisyonu'nu işlemin gerçekleştiği yere bağlı olarak kriptoyu fiat paraya dönüştürmenin vergiye tabi bir olay teşkil edip etmeyeceğini değerlendirmeye çağırdı ve bunun daha uygun bir seçim olduğuna yönelikti. Politika ayrıca, kripto vergileriyle ilgili daha iyi bilgi alışverişi için idari bir değişiklik talep edecek.

Karar, parlamentoya üye devletlerin, blokzinciri çözümlerini vergi programlarına entegre edebileceğini de içeriyordu:

“Blockchain’in benzersiz özellikleri, vergi tahsilatını otomatikleştirmenin, yolsuzluğu sınırlamanın ve mobil vergi mükelleflerinin daha iyi vergilendirilmesine olanak tanıyan maddi ve maddi olmayan varlıkların sahipliğini daha iyi tanımlamanın yeni bir yolunu sunabilir. Vergi idarelerinin analitik kapasitesini geliştirmek için teknolojiyi kullanmanın en iyi uygulamalarını belirlemek adına gerekli çalışmalar yapılmalıdır.”

Avrupa Birliği'ndeki politika yapıcıları, kripto piyasasını, Kripto Varlıklardaki Piyasalar (MiCA) çerçevesi aracılığıyla düzenlemek için birçok çalışma yürüttü. İlk olarak 2020'de Avrupa Komisyonu'na sunulan ve 2021'de Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen tasarı, AB üye ülkeleri arasında kripto para birimleri için tutarlı bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı amaçlıyor. Pek çok kişi de politikaların, 2024'te yürürlüğe girmesini bekliyor.