  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Avrupa Birliği Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarını kınadı
Dünya

Avrupa Birliği Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarını kınadı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'nın Buça ve diğer kentlerindeki sivillere yönelik düzenlediği iddia edilen saldırıları kınadığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 14:53:00 -
Avrupa Birliği Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarını kınadı

AB Dış İlişkiler Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin, Rus kuvvetleri tarafından işgal edilen ve yakın zamanda kurtarılan bölgelerdeki vahşeti en güçlü şekilde kınadığı bildirildi.

Açıklamada, "Çok sayıda sivil ölüm ve zayiatın yanı sıra sivil altyapıların yıkımına ilişkin tüyler ürpertici görüntüler, Rusya'nın Ukrayna'ya ve halkına karşı yürüttüğü acımasız savaşının gerçek yüzünü gösteriyor. Buça ve diğer kasabalardaki katliamlar, Avrupa topraklarında işlenen vahşet listesine yazılacak." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın söz konusu vahşetten sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, AB'nin, sorumluların hesap vermesi için yürütülen süreçlere destek vereceği belirtildi.

Açıklamada, "AB, acilen Rusya'ya karşı ek yaptırımlar üzerinde çalışmaya devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Kiev yakınlarındaki kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay