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Avrupa Birliği Mahkemesi faturayı Vatikan'a kesti! Tam 5 milyar Euro

Avrupa Birliği Mahkemesi, İtalya'dan Vatikan'ın ödemediği gayrimenkul vergilerini tahsil etmesini talep etti.

10 Kasım 2018 Cumartesi 10:18
Avrupa Birliği Mahkemesi faturayı Vatikan'a kesti! Tam 5 milyar Euro

Avrupa Birliği (AB) Mahkemesi, İtalya'dan Vatikan'dan ödemediği gayrimenkul vergilerini tahsil etmesini istedi.

Konu üzerine açıklama yapan İtalya Yerel Yönetimler Birliği (ANCI) Vatikan’ın İtalya’daki gayrimenkullerin yüzde 20'sine sahip olduğunu ve ödemesi gereken verginin 5 milyar Euro’yu bulabileceğini öne sürdü. 

İtalya Piskoposlar Birliği Genel Sekreteri Stefano Russo ise, ticari işletmeleri için Vatikan’ın vergisini ödemeye hazır olduğunu duyurdu. Vatikan’ın çok sayıda işletmesinin bulunduğunu belirten Russo, kiliseye bağlı ve kar amacı gütmeyen kurumların ise vergiden muaf tutulması gerektiğinin altını çizdi. 

Öte yandan kanunlar gereği vergiden muaf tutulan Vatikan'dan bu ödemenin tahsil edilmesi için İtalya’da yeni bir yasanın çıkarılması gerekiyor. Bu yasanın çıkarılması için yapılacak olan ilk şey ise Vatikan'ın hangi gayrimenkullerinin ne amaçla kullanıldığının belirlenmesi olarak gösteriliyor. 

Avrupa Birliği Mahkemesi daha önce de bu konuda İtalya’ya başvuruda bulunmuştu. 

KAYNAK: İHA

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 10:18
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  2. italya
  3. Vatikan
  4. Stefano Russo
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