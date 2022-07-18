Avrupa birliği bu kez Azerbaycan'ın kapısını çaldı!

Rus doğal gazına olan bağımlılığını azaltmak isteyen Avrupa Birliği, enerji kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla Azerbaycan'la ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.

Reuters tarafından görülen bir belgede Bakü ile AB arasında teklif edilen anlaşma ile Güney Gaz Koridoru üzerinden birliğe gönderilecek olan doğal gaz akışının arttırılacağı ifade edildi.

Avrupa Komisyonu'nun hazırladığı belgede "Taraflar, ticari uygunluk ve piyasa talebi doğrultusunda, Güney Gaz Koridoru aracılığıyla 2027'ye kadar yıllık olarak en az 20 milyar metreküp gaz ile Avrupa Birliği'ne olan ihracat da dahil, ikili doğal gaz ticaretini desteklemek arzusundadır" denildi.