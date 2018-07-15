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Avrupa Birliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'na bağlandı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte kapatılan AB Bakanlığı, yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Dışişleri Bakanlığı'na bağlandı ve Avrupa Birliği Başkanlığı ismini aldı.

15 Temmuz 2018 Pazar 11:43
Avrupa Birliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'na bağlandı

Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre, Dışişleri Bakanlığı çatısı altında çalışacak olan AB Başkanlığı, merkez ve yurt dışı olmak üzere iki ayrı teşkilata sahip olacak. Dışişleri Bakanı tarafından belirlenecek bakan yardımcılarından birisi Avrupa Birliği Başkanlığı görevini yürütecek ve AB'de sağlanan katılım öncesi mali yardımlara ilişkin Ulusal Yardım Koordinatörü olarak görev yapacak.

Kararnamede başkanlığın görevi olarak ise, Türkiye'nin AB üyeliğine hazırlanmasına yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi ve koordinasyonu ile üyelik sonrası çalışmaların koordinasyonunu yürütmek olarak tanımlandı.

Avrupa Birliği Başkanlığı, 6 hizmet biriminden oluşacak.

Kararnameyle belirlenen bu birimler şu şekilde:

- AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü

- Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü

- Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

- Hukuk Müşavirliği

- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 11:43
  1. avrupa birliği bakanlığı
  2. dışişleri bakanlığı
  3. cumhurbaşkanlığı kararnamesi

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