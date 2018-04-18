Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Avrupa Birliği Bakanı Çelik'ten AB'nin Türkiye raporuna sert tepki

AB Bakanı ve BaşmüzakereciÖmer Çelik, 'AB Komisyonu'nun Türkiye Raporu' ile ilgili açıklamalarda bulunuyor.

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:03
Avrupa Birliği Bakanı Çelik'ten AB'nin Türkiye raporuna sert tepki

Avrupa Birliği Komisyonu'nun yayınladığı Türkiye raporu ile ilgili açıklamalarda bulunan AB Bakanı ve BaşmüzakereciÖmer Çelik, konuyla ilgili "Komisyona bir mektup yazmayı düşünüyorum. Fasılların açılmaması demek, 18 Mart'a bağlı kalmamak demektir. Adil ve ilkeli bir yaklaşım yok" dedi.

Çelik raporda yer alan "AB değerlerinden uzaklaşma" sözünü ise siyasi bir yaklaşım olarak değerlendirdi. Bakan Çelik ayrıca AB'nin yayınladığı Türkiye raporunu 'belli bir pazarlığın ürünü olarak ortaya çıkan bir rapor' olarak yorumladı.

Kıbrıs konusunda atılmış net bir adımın olmadığına dikkat çeken Çelik, "AB, Güney Kıbrıs'ın esiri haline gelmiş durumdadır." dedi.

Bakan Çelik'in konuşmasından satırbaşları şöyle:

- AB, FETÖ tehdidini anlamaktan uzaktır.

- PKK saldırılarına karşı AB tarafında dayanışma görmüyoruz.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 11:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıldız futbolcu Fener'e dönüyor!
    1. Yıldız futbolcu Fener'e dönüyor!
    2. Devler devletlere karşı birleşti
    3. Donald Trump: Pompeo ile Kim Jong-un..
    4. Popüler kültür: Modern toplumun yeni..
    5. Kritik zirve sona erdi!
    6. Külliye'de erken seçim görüşülürken..
    7. Çocuklar kahve içmeli mi?
    8. Bakan Soylu'dan açıklama:10 bin polis..
    9. Örgüte üyelikten 300 kişiye idam..
    10. Güntekin Onay'dan çarpıcı açıklama!..
    11. Ali Koç'tan yüzyılın bombası Zidane ve..
    12. Nagehan Alçı 'Ben demiştim' deyip..
    13. Üniversite sınavında FaceTıme..
    14. Gaziantepspor, Eskişehirspor maçına..
    15. Destici'den erken seçim yorumu: BBP..
    16. Şahin Ç. yanlış yeri yaktı!
    17. Böyle insanlardan uzak durun!
    18. Yunanistan'dan küstah açıklama!
    19. Nefesler tutuldu! Kritik görüşme başladı
    20. Premier Lig'in en iyi 11'i belli oldu!
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!