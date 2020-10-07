Avrupa basketbolunda 76'ncı Türk derbisi

İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko basketbol takımları arasında THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın oynanacak maç, erkeklerde Avrupa kupalarındaki 76. Türk derbisi olacak.

İki takım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Türk erkek basketbol takımları, son 25 yılda Avrupa arenasında Koraç Kupası, Avrupa Ligi, Avrupa Kupası, EuroChallenge gibi organizasyonlarda 75 kez birbirlerine rakip oldu.





- İlk maç 1996'da Koraç Kupası'nda







Türk takımları Avrupa'da birbiriyle ilk kez 1995-1996 sezonunda Koraç Kupası'nda karşılaştı.

O zamanki adıyla Efes Pilsen (Anadolu Efes), Koraç Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yle eşleşti.

Rakibini 16 Ocak 1996'da deplasmanda 98-65 yenen lacivert-beyazlılar, ikinci maçı 74-56 kaybetmesine rağmen sayı farkıyla yarı finale yükseldi ve sezon sonu Koraç Kupası'nı müzesine götürdü.





- Fenerbahçe Beko'dan Anadolu Efes'e büyük üstünlük







Türk takımları arasında Avrupa arenasında en fazla Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko birbirleriyle karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertliler rakibine büyük bir üstünlük kurdu.

Avrupa'da iki takım arasında daha önce oynanan 16 maçın 11'ini sarı-lacivertliler, 5'ini ise lacivert-beyazlılar kazandı.







- En fazla Türk derbisine Fenerbahçe çıktı





Avrupa kupalarında en fazla Türk derbisine Fenerbahçe çıktı.



Fenerbahçe, 32 kez Türk takımlarıyla Avrupa arenasında mücadele etti. Sarı-lacivertliler bu maçların 22'sini kazanmayı bildi.

Fenerbahçe'yi 30 maçla Anadolu Efes takip etti. Lacivert-beyazlılar bu maçlarda 17 galibiyet, 13 yenilgi yaşadı.





- Avrupa Ligi'nde 40 maç oynandı





Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde 40 kez Türk takımları birbirine rakip oldu.



Türk takımları içinde ilk kez FIBA Avrupa Ligi'nde 1997-1998 sezonunda Efes Pilsen ile Türk Telekom karşılaştı.



FIBA Avrupa Ligi ve daha sonra ULEB Avrupa Ligi adı altında oynanan organizasyonda; Anadolu Efes, Ülkerspor, Türk Telekom, Fenerbahçe, Galatasaray, Darüşşafaka ve Beşiktaş, Türk derbilerine çıktı.