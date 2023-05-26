Avrupa Avrupa derken, bakın hangi dev takıma imzalıyor? Bu sözleri duyan çok şaşıracak...

Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor kariyeri bitiyor. Galatasaray, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını çaldı. Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak isteyen Galatasaray, transferi bitirmek istiyor.

Trabzonspor'un tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır sezon sonunda Karadeniz ekibinden ayrılmak istiyor. Başarılı kaleci Uğurcan Çakır'a Erden Timur aracılığıyla teklif yapan Galatasaray, transferi bitirmek istiyor.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de yıllar sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor'da başarının en büyük pay sahiplerinden biri de kaleci Uğurcan Çakır olmuştu. Milli file bekçisi başarılı performansıyla büyük beğeni toplarken, şu anda ise kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un, aracılar vasıtasıyla Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a ilgisini belirttiği ve taraflar arası görüşmenin devam ettiği belirtildi.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın muhtemel ayrılığı için çalışmalar başladı. Fernando Muslera'nın geçirdiği başarılı 13 yıl sonrası kale, emin ellere emanet edilmek isteniyor. Gösterdiği performans ile gözleri üstüne çeken Uğurcan Çakır, Galatasaray cephesini heyecanlandırıyor.

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Trabzonspor'da şampiyonluğun mimarı olan Uğurcan Çakır'a, Avrupa'dan teklifler var. Gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken milli kaleciye Avrupa'dan, Sheffield United, Everton, Monaco ve Nice'ın teklif yaptığı gelen bilgiler arasında.

Trabzonspor yönetimi Uğurcan Çakır için 15 milyon euro bonservis belirledi. Milli kaleci için 15 milyon euro altında gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacak.