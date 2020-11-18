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Ekonomi Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon "sıfırın altında" kaldı
Ekonomi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon "sıfırın altında" kaldı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 13:17:37 -
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon "sıfırın altında" kaldı

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin sıkılaştırıldığı ekim ayında yıllık enflasyon yüzde eksi 0,3 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde eylülde yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, ekimde de aynı seviyeyi sürdürdü. Böylece, Avro Bölgesi'nde ağustos, eylül ve ekim aylarında eksi enflasyon gerçekleşmiş oldu.

AB'de eylül ayında yüzde 0,3 olan yıllık enflasyon, ekimde de aynı oranı korudu.

Enflasyon, ekim ayında Yunanistan'da yüzde eksi 2, Estonya’da yüzde eksi 1,7, İrlanda’da yüzde eksi 1,5, Estonya’da yüzde eksi 1,7, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde eksi 1,4, İspanya'da yüzde eksi 0,9, İtalya'da yüzde eksi 0,6, Almanya'da yüzde eksi 0,5, Fransa’da yüzde 0,1 seviyesinde belirlendi.



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