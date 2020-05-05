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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde ÜFE martta düştü

Yeniakit Publisher
2020-05-05 13:01:45 -
Avro Bölgesi'nde ÜFE martta düştü

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin geniş ölçüde yürürlüğe girmeye başladığı mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5 düşüş gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, martta şubat ayına kıyasla yüzde 1,5 azaldı. ÜFE, 2019'un mart ayına göre de yüzde 2,8 geriledi.

AB'de ise ÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 2,5 düştü.

AB ülkeleri arasında ÜFE, martta önceki aya kıyasla en fazla yüzde 5,3 ile Yunanistan'da, yüzde 5,1 ile Litvanya'da ve yüzde 3 ile İspanya'da geriledi.

ÜFE'de en fazla artış ise yüzde 0,5 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), yüzde 0,2 ile de Letonya ve Malta'da ölçüldü.

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