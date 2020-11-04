Avro Bölgesi'nde ÜFE eylülde yükseldi

BRÜKSEL (AA) - Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin eylül ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 0,3 yükseldi. ÜFE, 2019'un eylül ayına göre ise yüzde 2,4 geriledi.

AB'de ise ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarken, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 2,2 düştü.

AB ülkeleri arasında ÜFE, eylülde önceki aya kıyasla en fazla yüzde 4,3 ile İrlanda'da, yüzde 1,2 ile Macaristan'da ve yüzde 0,9 ile Hollanda'da artış gösterdi.