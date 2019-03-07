"Avro Bölgesi büyüme görünümünde belirsizlikler devam ediyor"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, korumacı ekonomi politikaları, gelişen piyasalardaki kırılganlıklar ve jeopolitik etkenlerin Avro Bölgesi büyüme görünümüne risk oluşturduğunu söyledi.

ECB Yönetim Konseyi toplantısının ardından basına açıklamalarda bulunan Draghi, "Avro Bölgesi, büyüme görünümüne yönelik jeopolitik etkenlerle ilgili belirsizlikler, korumacı ekonomi politikaları ve gelişen piyasalardaki kırılganlıklardan kaynaklı aşağı yönlü riskler devam ediyor." diye konuştu.

Yönetim Konseyi toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı alındığını belirten Draghi, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakılmasına karar verdiklerini anımsattı.

Draghi, faiz oranlarının en az 2019 sonuna kadar ve enflasyon hedefi olan yüzde 2 doğrultusunda gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalacağına dikkat çekti.

Varlık alım programı kapsamında vadesi dolan menkul kıymetlerden gelecek ana para ödemelerini yeniden yatırıma dönüştürmeye devam edeceklerini söyleyen Draghi, 2019 eylül ayından başlayacak ve 2021 mart ayında kadar devam edecek 2 yıl vadeli yeniden finansman operasyonlarına başlama kararı aldıklarını belirtti.

Draghi, sağlanacak yeni kredi imkanının banka kredi koşullarına yardımcı olacağını ve para politikası geçişine katkı sağlayacağını ifade etti.

Destekleyici finansman koşulları, elverişli iş gücü piyasası ve ücret artışının, enflasyon baskısını artırdığını anlatan Draghi, Avro Bölgesi ülkelerinin yapısal reformlarla ekonomik dayanıklılıklarını güçlendirmeleri gerektiğine işaret etti.

Draghi, yüksek kamu borcu olan ülkelerin mali tampon inşa etmeye devam etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.