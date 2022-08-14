Avrasya Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacak.
Avrasya Üniversitesi birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Pelitli Mahallesi Olimpiyat Bulvarı No:35/A (Pelitli Yerleşkesi) Ortahisar/TRABZON
Telefon: 0 462 334 05 50 Personel Daire Başkanlığı Dâhili: 1217
https://avrasya.edu.tr/iletisim/
https://avrasya.edu.tr/personel-daire-baskanligi-formlar/
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