Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR SULTAN (AA) - Ukrayna, Özbekistan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Ukrayna'da, son 24 saatte en fazla günlük vaka sayısı kaydedildi.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 112’si çocuk, 122’si sağlık çalışanı 2 bin 438 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 114 bin 497’ye çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 41 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 48 artışla 2 bin 451 olduğunu kaydetti.



Virüse yakalanan 497 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 866 artarak 55 bin 83’e ulaştığını ifade etti.



Karantina uygulamasının 1 Kasım’a kadar uzatıldığı ülkede, 56 bin 963 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ukrayna’da salgının durumu, test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre bölgeler "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı" şeklinde kategorilere ayrılıyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 275 artarak 40 bin 613'e, ölü sayısının 3 artarak 300'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, virüsü kaptıktan sonra iyileşenlerin sayısının 84 artarak 37 bin 200'e çıktığı ve böylece hastaların yüzde 92'sinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 3 bin 113 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Bir haftadan beri günlük vaka sayısının 400 civarında gerçekleştiği Özbekistan’da karantina tedbirleri 15 Ağustos'tan bu yana aşamalı şekilde gevşetiliyor.

- Ermenistan



Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 181 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 43 bin 451'e çıktı.



Kovid-19 nedeniyle 5 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 869'a yükseldi.



Ülkede bugüne kadar 37 bin 264 Kovid-19 hastası iyileşti, 5 bin 52 kişinin tedavisi sürüyor.

- Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 165 artarak 105 bin 408'e çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 540 artarak 95 bin 253'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 9 artarak 1563'e ulaştı.

Ülkede 38'i çocuk 8 bin 592 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 255 kişinin sağlık durumu ağır, 44 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Son bir günde Kovid-19 belirtileri bulunan fakat test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 531 artarak 24 bin 632'ye, zatürreden ölenlerin sayısı 7 artarak 278'e yükseldi.

- Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, son 24 saatte 128 kişide Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 43 bin 487'ye çıktığını bildirdi.

Virüs kapan 37 bin 726 kişinin iyileştiğini söyleyen Üsenbayev, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı kaydedilmediğini aktardı.

Üsenbayev, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan 810 kişinin hastanelerde 4 bin 744 kişinin evlerinde tedavi gördüğü bilgisini paylaştı.

Öte yandan bugünden itibaren camilerde cuma namazlarının kılınmasına izin verildi.

Virüs kaynaklı ilk ölüm vakasının kaydedildiği 3 Nisan'dan bu yana ülkede 1058 kişi hayatını kaybetti.

- Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 8 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 1496’ya, sağlığına kavuşan hastaların sayısının 6 artarak 1196’ya yükseldiği belirtildi.



Bugüne kadar Kovid-19'dan 19 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 5 bin 806 kişi karantinada, 230 kişi ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.







