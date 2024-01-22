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Yaşam Avrasya Tüneli'nde ölümle dans
Yaşam

Avrasya Tüneli'nde ölümle dans

Yeniakit Publisher
2024-01-22 14:22:00 -

Avrasya Tüneli'nde tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

Avrasya Tüneli'nde araçların camlarından sarkarak tezahürat yapan taraftarlar, hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını hiçe saydı. Taraftarların kazaya davetiye çıkaran yolculuğu cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Avrasya Tüneli'nde seyir halindeki araçların camlarından sarkan taraftar grubu, yaptıkları hareketlerle trafiği tehlikeye attı. Üzerlerinde forma bulunan taraftarların atkı da salladıkları görüldü. Araçların camlarından sarkarak tezahürat yapan gençlerin tüneldeki tehlikeli yolculuğu başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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