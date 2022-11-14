Avokado tarifleri nefis: Kahvaltılık avokado ezmesi tarifi! Avokadolu kahvaltı tabağı: Avokado salatası - Peynirli avokado ezmesi

Belki bir 10 yıl kadar önce bize çok yabancı olan avokado, artık mutfağımızdan eksik etmediğimiz malzemelerden. Güney’de Alanya ülkemizdeki ihtiyacın neredeyse tamamını karşılıyor, üstelik yetiştirdiği avokadolar coğrafi işaret tescilli.

Avokado ile kahvaltıda ne yapılır?

Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Kahvaltıda karbonhidrat içerikli besinleri tüketmek yerine avokado tüketmek çok daha sağlıklı. Avokadolar yüksek besin değerine sahiptir ve iyi tadı ve dokusu ... Dökülen parçacıkları gidermek için avokadolu maskeler önerilir. İşte hem doyurucu hem lezzetli cilt dostu... Kahvaltıda avokado ezmesi yapıp kızarmış ekmek ile lezzetli bir ekmek üstü avokadolu tarif hazırlayabilirsiniz.



Kahvaltılık Avokado Tarifi Nasıl Yapılır?

2 adet avokadoyu kabuğunu soyduktan sonra çatal yardımıyla ezin.

Ardından bir tutam tuz, bir tutam karabiber ekleyip tekrar karıştırın.

Kahvaltılık Avokado Tarifi İçin Malzemeler

2 adet avokado

2 adet taze soğan

1 adet limon

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

2 adet yumurta

2 dilim ekmek

Kahvaltılık Avokado Tarifi Nasıl Yapılır?

2 adet avokadoyu kabuğunu soyduktan sonra çatal yardımıyla ezin. Taze soğanları da doğradıktan sonra karışıma dahil edin. Daha sonra biraz limon sıkıp karıştırın.

Ardından bir tutam tuz, bir tutam karabiber ekleyip tekrar karıştırın. Hazırladığınız ezmeyi kızarmış dilim ekmeğin üzerine sürün.

Üzerine de pişirdiğiniz yumurtayı yerleştirin. Ben sahanda yumurta yapmayı tercih ettim, siz isterseniz poşe ya da haşlanmış yumurta tercih edebilirsiniz. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.

Avokadolu Muzlu Kahvaltı (+6 Ay) Tarifi İçin Malzemeler

Çeyrek avokado

Çeyrek muz

1 Medine hurması

1 tatlı kaşığı bebek irmiği

1 tatlı kaşığı yulaf

1 çay bardağı su

Avokadolu Muzlu Kahvaltı (+6 Ay) Tarifi Nasıl Yapılır?

1 çay bardağı suya irmiği ve yulafı ekleyelim.

Medine hurmasını içine minik minik doğrayıp pişirelim.

Çeyrek avokadoyu ve muzu başka bir tabakta çatalla iyice ezelim.

Pişen karışımıda içine ekleyip biraz daha ezelim.

Kahvaltımız hazır.

Oldukça lezzetli. Tatlı krizlerinizde bile yapıp yiyebilirsiniz

Bebeklerinize afiyet olsun

Avokadolu Kahvaltılık Ezme. Siyah avokado nasıl yenir diyorsanız, kahvaltıda ezme olarak tüketebilirsiniz.

Kahvaltılık Avokado Ezmesi Tarifi

Avokadoları kesin, içlerini çıkarın ve bir kaseye alın.

Avokadoları bir ezici yardımıyla ya da bir çatal ile iyice ezin.

Dereotunu üzerini süslemek için ayırın ve diğer tüm malzemeleri ezdiğiniz avokadoya ekleyin ve karıştırın.

Üzerini süslediğiniz ezmenizi servis yapabilirsiniz.

Avokado Salatası en güzel nasıl yapılır?

Sırasıyla kırmızı biberi, taze soğanı ve maydanozu da doğrayarak karıştırma kabımıza aktaralım. Üzerine zeytinyağı, limon suyu ve tuzu da ilave ederek karıştıralım. Salatamızı uygun bir servis tabağına alarak servis edelim. Afiyet olsun!

Kahvaltı İçin Peynirli Avokado Ezmesi Tarifi Nasıl Yapılır?

Peynirli avokado ezmesi: Olgunlaşmış avokadonun kabuğu soyulup, çatalla ezilir.

Üzerine, yoğurt, sarımsak, limon suyu, zeytinyağı eklenip blenderdan geçirilir.

En son peynir ve baharatlar da eklenip iyice karıştırılır.

Kızarmış ekmeklerle servis edilir.

Kahvaltıda 10 dakikada hazırlayacağınız avokadolu ekmekle tıka basa doyarken kilo da verebilirsiniz. Yüksek oranda yağ yakan avokadolu ekmek..

KIZARMIŞ DOMATESLİ VE AVOKADOLU EKMEK

Malzemeler

2 dilim tam buğday ekmeği

1 avokado

Zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

Beyaz peynir

1 diş sarımsak

Tuz, karabiber, sumak, kekik

Cherry domates

KIZARMIŞ DOMATESLİ VE AVOKADOLU EKMEK NASIL YAPILIR?

Avokadoyu iki yemek kaşığı zeytinyağı, limon suyu, peynir, sarımsak ve baharatlarla birlikte ezerek püre haline getirin.

Cherry domatesleri ikiye keserek zeytinyağı ve kekikle kızartın.

Ekmeklerinizi hafif kızartın.

Hazırladığınız avokadolu ezmeyi ekmeklere sürün ve üzerlerine kızarmış domatesleri yerleştirin.

AVOKADOLU YUMURTALI TOK TUTAN TOST

Malzemeler

2 dilim esmer ekmek

1 avokado

1 yumurta

Beyaz peynir

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Tuz

Limon suyu

Arzuya göre domates

AVOKADOLU YUMURTALI TOK TUTAN TOST NASIL YAPILIR?

Ekmeklerinizi tost makinesinde kızartın.

Bir tavada zeytinyağı ile omlet yapın.

Avokadoyu tuzlayıp ezin ve limon suyu ekleyin.

Ezmeyi, omleti, beyaz peyniri ve isterseniz domatesi ekmeklerin arasına koyun.

Avokadolu Scramble Yumurta

Malzeme Listesi

100 g Pınar Üçgen Peynir

Pınar

50 ml Pınar Süt

Pınar

2 adet yumurta

2 adet kızarmış tost ekmeği

1 adet avokado

15 g Pınar Tereyağı

Pınar

1/4 demet dereotu

karabiber

kaya tuzu

Nasıl Yapılır?



Avokadoyu soyup çekirdeğini çıkarın.



Dereotu, üçgen peynir, avokado, yeteri kadar kaya tuzu ve karabiberi rondodan çekin.



Yumurta ve sütü iyice çırpın. Bir tavada tereyağını eritin ve yumurtayı hafifçe karıştırarak pişirin.



Kızarmış ekmeklere hazırladığınız avokado püresini sürün.



Üzerine pişirdiğiniz yumurtayı eşit olarak paylaştırın ve sıcak olarak servis yapın.

Püf Noktası: Arzuya göre kırmızı soğan, dereotu ve kiraz domatesle süsleyebilirsiniz.

Sarımsaklı Avakado Ezmesi Tarifi İçin Malzemeler

1 adet olgunlaşmış avakado

3 diş sarımsak

3-4 dal maydanoz

Sıvıyağ

Tuz

Sarımsaklı Avakado Ezmesi Tarifi Nasıl Yapılır?

Avakadoyu soyup çatal ile ezelim. Sarımsağı ezip maydanozları doğrayıp ekleyelim. Yağını ve tuzunu da ekledikten sonra karıştırıp servis yapalım. Afiyet olsun

Ballı Avokado Tarifi İçin Malzemeler

1 adet Avokado

2-3 kaşık bal

Ballı Avokado Tarifi Nasıl Yapılır?

Avokado dıştan kararmaya başlayınca ortadan ikiye ayrılır. Çekirdeği çıkardıktan sonra içini kaşıkla çıkarıp çukur bir kaba koyun. Üzerine 2-3 yemek kaşığı bal dökün. Gerekirse arttırabilirsiniz. Çatalla iyice ezin. Çok güzel bir tadı var. isterseniz meze olarak kullanın. İsterseniz çocuklara meyve yedirmek için. Afiyet olsun.