Avokado tarifleri nefis: Kahvaltılık avokado ezmesi tarifi! Avokadolu kahvaltı tabağı: Avokado salatası - Peynirli avokado ezmesi
Avokadolu tarifler: Kahvaltıdan ana yemeğe favoriniz olacak! Avokado kahvaltıda nasıl yenir, avokado kahvaltıya nasıl hazırlanır sorularının en güzel cevabı burada. Ayrıca diyet yapanlar için de lezzetli ve doyurucu bir diyet kahvaltısı olabilir. Bebekleriniz için ayrıca avokadolu muzlu kahvaltı (+6 Ay) tarifini haberimize ekledik. Avokado daha çok seveceğiniz birbirinden lezzetli farklı kahvaltılık tarifler...
Belki bir 10 yıl kadar önce bize çok yabancı olan avokado, artık mutfağımızdan eksik etmediğimiz malzemelerden. Güney’de Alanya ülkemizdeki ihtiyacın neredeyse tamamını karşılıyor, üstelik yetiştirdiği avokadolar coğrafi işaret tescilli.
Avokado ile kahvaltıda ne yapılır?
Kahvaltılık Avokado Tarifi Nasıl Yapılır?
2 adet avokadoyu kabuğunu soyduktan sonra çatal yardımıyla ezin.
Ardından bir tutam tuz, bir tutam karabiber ekleyip tekrar karıştırın.
Kahvaltılık Avokado Tarifi İçin Malzemeler
2 adet avokado
2 adet taze soğan
1 adet limon
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
2 adet yumurta
2 dilim ekmek
Kahvaltılık Avokado Tarifi Nasıl Yapılır?
2 adet avokadoyu kabuğunu soyduktan sonra çatal yardımıyla ezin. Taze soğanları da doğradıktan sonra karışıma dahil edin. Daha sonra biraz limon sıkıp karıştırın.
Ardından bir tutam tuz, bir tutam karabiber ekleyip tekrar karıştırın. Hazırladığınız ezmeyi kızarmış dilim ekmeğin üzerine sürün.
Üzerine de pişirdiğiniz yumurtayı yerleştirin. Ben sahanda yumurta yapmayı tercih ettim, siz isterseniz poşe ya da haşlanmış yumurta tercih edebilirsiniz. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.
Avokadolu Muzlu Kahvaltı (+6 Ay) Tarifi İçin Malzemeler
Çeyrek avokado
Çeyrek muz
1 Medine hurması
1 tatlı kaşığı bebek irmiği
1 tatlı kaşığı yulaf
1 çay bardağı su
Avokadolu Muzlu Kahvaltı (+6 Ay) Tarifi Nasıl Yapılır?
1 çay bardağı suya irmiği ve yulafı ekleyelim.
Medine hurmasını içine minik minik doğrayıp pişirelim.
Çeyrek avokadoyu ve muzu başka bir tabakta çatalla iyice ezelim.
Pişen karışımıda içine ekleyip biraz daha ezelim.
Kahvaltımız hazır.
Oldukça lezzetli. Tatlı krizlerinizde bile yapıp yiyebilirsiniz
Bebeklerinize afiyet olsun
Avokadolu Kahvaltılık Ezme. Siyah avokado nasıl yenir diyorsanız, kahvaltıda ezme olarak tüketebilirsiniz.
Kahvaltılık Avokado Ezmesi Tarifi
Avokadoları kesin, içlerini çıkarın ve bir kaseye alın.
Avokadoları bir ezici yardımıyla ya da bir çatal ile iyice ezin.
Dereotunu üzerini süslemek için ayırın ve diğer tüm malzemeleri ezdiğiniz avokadoya ekleyin ve karıştırın.
Üzerini süslediğiniz ezmenizi servis yapabilirsiniz.
Avokado Salatası en güzel nasıl yapılır?
Sırasıyla kırmızı biberi, taze soğanı ve maydanozu da doğrayarak karıştırma kabımıza aktaralım. Üzerine zeytinyağı, limon suyu ve tuzu da ilave ederek karıştıralım. Salatamızı uygun bir servis tabağına alarak servis edelim. Afiyet olsun!
Kahvaltı İçin Peynirli Avokado Ezmesi Tarifi Nasıl Yapılır?
Peynirli avokado ezmesi: Olgunlaşmış avokadonun kabuğu soyulup, çatalla ezilir.
Üzerine, yoğurt, sarımsak, limon suyu, zeytinyağı eklenip blenderdan geçirilir.
En son peynir ve baharatlar da eklenip iyice karıştırılır.
Kızarmış ekmeklerle servis edilir.
Kahvaltıda 10 dakikada hazırlayacağınız avokadolu ekmekle tıka basa doyarken kilo da verebilirsiniz. Yüksek oranda yağ yakan avokadolu ekmek..
KIZARMIŞ DOMATESLİ VE AVOKADOLU EKMEK
Malzemeler
2 dilim tam buğday ekmeği
1 avokado
Zeytinyağı
1 yemek kaşığı limon suyu
Beyaz peynir
1 diş sarımsak
Tuz, karabiber, sumak, kekik
Cherry domates
KIZARMIŞ DOMATESLİ VE AVOKADOLU EKMEK NASIL YAPILIR?
Avokadoyu iki yemek kaşığı zeytinyağı, limon suyu, peynir, sarımsak ve baharatlarla birlikte ezerek püre haline getirin.
Cherry domatesleri ikiye keserek zeytinyağı ve kekikle kızartın.
Ekmeklerinizi hafif kızartın.
Hazırladığınız avokadolu ezmeyi ekmeklere sürün ve üzerlerine kızarmış domatesleri yerleştirin.
AVOKADOLU YUMURTALI TOK TUTAN TOST
Malzemeler
2 dilim esmer ekmek
1 avokado
1 yumurta
Beyaz peynir
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Tuz
Limon suyu
Arzuya göre domates
AVOKADOLU YUMURTALI TOK TUTAN TOST NASIL YAPILIR?
Ekmeklerinizi tost makinesinde kızartın.
Bir tavada zeytinyağı ile omlet yapın.
Avokadoyu tuzlayıp ezin ve limon suyu ekleyin.
Ezmeyi, omleti, beyaz peyniri ve isterseniz domatesi ekmeklerin arasına koyun.
Avokadolu Scramble Yumurta
Malzeme Listesi
100 g Pınar Üçgen Peynir
Pınar
50 ml Pınar Süt
Pınar
2 adet yumurta
2 adet kızarmış tost ekmeği
1 adet avokado
15 g Pınar Tereyağı
Pınar
1/4 demet dereotu
karabiber
kaya tuzu
Nasıl Yapılır?
Avokadoyu soyup çekirdeğini çıkarın.
Dereotu, üçgen peynir, avokado, yeteri kadar kaya tuzu ve karabiberi rondodan çekin.
Yumurta ve sütü iyice çırpın. Bir tavada tereyağını eritin ve yumurtayı hafifçe karıştırarak pişirin.
Kızarmış ekmeklere hazırladığınız avokado püresini sürün.
Üzerine pişirdiğiniz yumurtayı eşit olarak paylaştırın ve sıcak olarak servis yapın.
Püf Noktası: Arzuya göre kırmızı soğan, dereotu ve kiraz domatesle süsleyebilirsiniz.
Sarımsaklı Avakado Ezmesi Tarifi İçin Malzemeler
1 adet olgunlaşmış avakado
3 diş sarımsak
3-4 dal maydanoz
Sıvıyağ
Tuz
Sarımsaklı Avakado Ezmesi Tarifi Nasıl Yapılır?
Avakadoyu soyup çatal ile ezelim. Sarımsağı ezip maydanozları doğrayıp ekleyelim. Yağını ve tuzunu da ekledikten sonra karıştırıp servis yapalım. Afiyet olsun
Ballı Avokado Tarifi İçin Malzemeler
1 adet Avokado
2-3 kaşık bal
Ballı Avokado Tarifi Nasıl Yapılır?
Avokado dıştan kararmaya başlayınca ortadan ikiye ayrılır. Çekirdeği çıkardıktan sonra içini kaşıkla çıkarıp çukur bir kaba koyun. Üzerine 2-3 yemek kaşığı bal dökün. Gerekirse arttırabilirsiniz. Çatalla iyice ezin. Çok güzel bir tadı var. isterseniz meze olarak kullanın. İsterseniz çocuklara meyve yedirmek için. Afiyet olsun.