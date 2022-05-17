Avokado shake tarifi nasıl yapılır? Avokado ile yapılan çok nefis ve kolay bir içecek

Hem ana öğün, hem de ara öğün olarak tüketilebilen protein shake'ler, farklı damak tatlarına uygun olarak üretilen ve piyasada birçok farklı çeşidi bulunan yüksek protein oranına sahip içeceklerdir. Sporcular, kas kütlesi oluşumunu destekleyebilmeleri adına sıklıkla protein shake ürünlerini tercih etmektedirler.

Avokado Shake Tarifi İçin Malzemeler

1 büyük boy veya 2 küçük boy avokado

2 adet muz

4 çorba kaşığı bal

İsteğe bağlı miktarda süt (koyu kıvamlı isterseniz sütü az koyun)

1 avuç dövülmüş iç ceviz

Avokado Shake Tarifi Nasıl Yapılır?

Avokado ve muz rondoda ezilir. Süt ilave edilip iyice çırpılır. Bal ve ceviz ilave edilip kaşıkla iyice karıştırılır. Shakemiz hazır. Çok faydalı ve enfes bir içecek.

Protein Shake Tarifleri

Avokadolu Çikolatalı Protein Shake

Malzemeler

1 su bardağı (200 ml) süt, badem sütü ya da soya sütü de olur

1 ölçü çikolatalı protein tozu

1/3 avokado

½ muz

1 tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumu

Buz

Badem Sütlü Protein Shake

Malzemeler

1 su bardağı (200 ml) badem sütü ya da inek sütü

1 ölçek vanilyalı whey protein tozu

50 gr kırmızı meyve (dondurulmuş ürünü hafif çözülmesini bekleyerek kullanın)

½ muz

1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)

Çilekli Dondurmalı Protein Shake

Malzemeler

250 ml badem sütü, inek sütü de olabilir

170 gr donmuş çilek, kullanmadan önce hafifçe çözülmeli

75 gr vanilyalı dondurma

1 adet muz

1 ölçek vanilyalı protein tozu

Tropikal Protein Shake

Malzemeler

50 gr mango

50 gr ananas

150 ml hindistan cevizi suyu

1 ölçek vanilyalı protein tozu

1 tatlı kaşığı kuş üzümü

Yeşil Protein Shake

Malzemeler

300 ml soğuk su

1 ölçek karamelli ya da vanilyalı kazein tozu

1 adet muz

200 gr ıspanak

1 yemek kaşığı chia tohumu

4 buz

Tüm tariflerin hazırlanması için malzemeler blenderdan geçirilerek pürüzsüz hale getirilir. Böylece içimi kolay, enfes bir protein shake elde edilebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Protein Shake Kilo Aldırır mı?

Protein shake tüketimi sonucunda vücutta kazanılan hacim, kilo alımı ile karıştırılabilir. Düzenli beslenme ve egzersiz ile desteklendiğinde protein shake, vücut ağırlığınızı artırabilir ancak bu yağlanmadan dolayı değil kas kütlesinin artmasından kaynaklanan bir artıştır. Dolayısıyla protein shake kilo aldırmaz, vücudun hacim kazanmasını sağlar.

Protein Shake Zayıflatır mı?

Proteinin metabolizmayı hızlandırma görevi yağ yakımına ve kilo vermeye destek olabilir. Ancak protein tozu ile hazırlanan protein shakelerin temel amacı kas kütlesinin korunmasına yardımcı olmasıdır. Bu nedenle tek başlarına zayıflama amacıyla kullanılması önerilmez.

Protein Shake Her Gün İçilir mi?

Evet, protein shake her gün içilebilir.

Spor Yapılmayan Günlerde Protein Shake İçilir mi?

Protein shake, spor yapılmayan günlerde de içilebilir.

Protein Shake Ne Zaman İçilir?

Protein shake, antrenmandan önce veya sonra tüketilebilir. Aynı zamanda protein tozu ile yapılan içecekler, kahvaltıda ya da öğle yemeğinde protein ihtiyacını karşılamak için kullanılabilir. Protein shake bunların yanı sıra ara öğün olarak da tüketilebilir.

Kilo aldıran shake tarifleri

Bazen besleyici bir öğün tüketip tüketmediğimizin dahi farkında olmuyoruz. Kalori eksikliği, hiç kilo almamanın veya kas kütlesi oluşturamamanın en önemli nedenidir. Kilo almak aslında çok basittir. Yaktıklarınızdan daha fazla kalori almanız gerekir. Bu noktada da pratikliğiyle ve besleyiciliğiyle kilo almanıza yardımcı olacak tarifler ön plana çıkar.

Kilo Almanıza Yardımcı Lezzetli Shake Tarifleri

Normal diyetinizde kilo almak için mücadele ediyorsanız, kilo aldırıcı karbonhidrat tozları ya da bilinen adıyla gainer, kilo almanın en iyi yoludur (1).

Sorun şu ki, temel olarak kas kazanmak ve yağlanmamak için, diyetinizde kalori fazlası oluşturmanız gerektiği kadar temiz bir şekilde de beslenmeniz gerekir. Aşağıda yer alan shake tarifleri bu süreçte hem fazla kalori almanıza hem de yağlanmamanıza yardımcı olur.

1. Çilekli ve Muzlu Shake Tarifi

Malzemeler

350 ml süt

4 orta boy çilek

1 büyük boy muz

120 ml krema (tercihen)

2 ölçek protein tozu

Talimatlar

Malzemeleri bir karıştırıcıya koyun. Protein tozundaki topaklar tam karışıncaya kadar yavaşça karıştırın.

İpuçları: Çilek aromalı bir protein tozu kullanmayı deneyin. Ayrıca muz veya vanilya aroması içeren bir protein tozu da kullanabilirsiniz.

2. Kahveli ve Karamelli Shake Tarifi

Malzemeler

240 ml süt

120 ml kahve (demlenmiş)

120 ml krema (tercihen)

2 yemek kaşığı karamel

2 ölçek protein tozu

Talimatlar

Tüm malzemeleri bir blenderin içine koyun. Protein tozunun topakları kaybolana kadar karışımı blenderdan geçirin.

İpuçları: Karamel aromalı protein tozu sunan birkaç marka bulunmaktadır. Fakat siz çikolatalı protein tozu da kullanabilirsiniz.

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