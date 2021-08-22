Koronavirüs salgınıyla birlikte tüm alışkanlıklar değişti. Kısıtlamalardan ziyade salgınla yaşamanın öğrenilmesi gerektiği vurgulanıyor. Bu sebeple uzmanlar, sırası gelen herkesin aşı olmasını tavsiye ediyor. Bazı alanlara girişte PCR testi zorunluluğu getirildi. AVM’ye gidecek olanlar ise PCR testi yaptırmalarının gerekli olup olmadığını araştırmaya başladı. AVM’ye girerken PCR testi isteniyor mu?

AVM'lere PCR zorunluluğu geldi mi? AVM’ye gideceklerden aşı kartı isteniyor mu?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız” ifadelerini kullandı.

Sinema, tiyatro ve konserlere girişlerde PCR testi şartı 6 Eylül’de başlayacak. Ancak AVM’lere yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. AVM girişlerinde yalnızca HES kodu kontrolü yapılıyor.