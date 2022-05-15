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Gündem AVM'de "Allah akıl fikir versin" dedirten olay! Bunun için kavga ettiler
Gündem

AVM'de "Allah akıl fikir versin" dedirten olay! Bunun için kavga ettiler

İstanbul Esenyurt'ta alışveriş merkezi içerisinde bulunan bir mağazada, iddiaya göre son kalan bluz için iki kadın arasında kavga çıktı. Saç saça baş başa kavga eden kadınlar, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayırılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 13:24:00 -
AVM'de "Allah akıl fikir versin" dedirten olay! Bunun için kavga ettiler

 

İstanbul Esenyurt'ta alışveriş merkezi içerisinde bulunan bir mağazada, iddiaya göre son kalan bluz için iki kadın arasında kavga çıktı. Saç saça baş başa kavga eden kadınlar, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle ayırılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta bulunan bir alışveriş merkezinde geçtiğimiz cuma günü "Allah akıl fikir versin" dedirten bir olay meydana geldi. İddiaya göre, “crop” adı verilen bir bluz türünden son kalan parçayı almaya çalışan iki kadın arasında tartışma başladı. İki tarafında pes etmediği bluz olayı çok geçmeden kavgaya dönüşerek kadınlar saç saça baş başa kavga etmeye başladı.

Çevredeki vatandaşların müdahalelerine aldırmadan mağazanın içinde birbirine saldıran kadınlar, güçlükle ayrıldı. Yaşanan kavga anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

 

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